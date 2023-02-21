Захистився за солов'їну: Тимощук ставив на місце гравців збірної, які зневажали українську мову

Свого часу Анатолій Тимощук позиціонував себе, як справжній патріот України. Колишній капітан "синьо-жовтих" одного разу "присадив" партнера по команді, який зневажливо поставився до української мови.

Інцидент виник між колишніми гравцями збірної України Анатолієм Тимощуком та Андрієм Вороніном. Майбутньому зраднику не сподобалось ставлення нападника національної команди до української мови.

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Раніше були інші цінності

Тимощук свого часу бадьоро сповідував та захищав українське. В ближчих колах і не могли припустити, що колишній капітан збірної України зможе так нахабно змовчати в той момент, коли на території нашої держави росіяни коять такі злочини. Історію про патріотичну позицію Тимощука, який поставив на місце Вороніна, розповів колишній прес-секретар "синьо-жовтих" Ігор Мірошниченко.

Ви знаєте, Воронін, він як "адєсіт", потриндіти язиком любить. І якось він мені в літаку каже: "А шо ти, це, по українски? Не можеш по нормальному?". Я його питаю: "Що значить по нормальному?". І щоб ви розуміли, Вороніну в той момент заперечив, як би ви думали, хто? Так, Тимощук. Він сказав: "Так ти ж в збірній України граєш!". Це була така показова історія, після якої я б ніколи не повірив, що Тимощук може бути зрадником. І ось він тоді "присадив" Вороніна, і той більше нічого не говорив. Мені було байдуже, що там розказує Воронін, для мене питання мови було принциповим. Безглуздо бути прес-секретарем збірної України з футболу і говорити російською мовою,

– розповів Мірошниченко.

Зрада Тимощука