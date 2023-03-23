Притиснули хвіст зраднику України: Тимощук подав позов проти УАФ до Лозанни

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук вирішив повернути свої регалії через Спортивний арбітражний суд. На такий крок у зрадника вистачило сміливості.

Під час своєї футбольної кар'єри Анатолій Тимощук був взірцем патріотизму. Проте, як виявилося, це був лише піар. Коли Росія здійснила повномасштабну агресію проти України, весь патріотизм Тимощука випарувався.

До теми Для них Росія дорожче: Ломаченко та Тимощук очолили рейтинг найпопулярніших зрадників України

Тимощук вчергове нагадав про себе

Українська асоціація футболу відреагувала на вчинок екскапітана "синьо-жовтих", позбавивши його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Тимощук подав апеляцію на рішення УАФ, яку програв у всіх внутрішніх інстанціях. Тепер настала черга Спортивного арбітражного суду (CAS).

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Тимощук подав позов до Лозанни, у якому вимагає скасування рішення КДК УАФ. Розгляд справи обійдеться кожній зі сторін у 100 тисяч євро.

До речі, інтереси Тимощука у суді буде представляти болгарин Георгі Градєв, який давно співпрацює з російським клубом.