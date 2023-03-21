Запросивши колишнього динамівця: аутсайдер УПЛ швиденько знайшов нового головного тренера

Футбольний клуб Львів уже знайшов заміну відійшовшому від справ тренеру. "Містяни" вдалися до старих методів.

"Леви" не довго оплакували відставку Олега Дулуба, який очолював команду протягом 1,5 року. На його місце головного тренера Львова прийшов Анатолій Безсмертний.

Варте уваги Окупанти обстріляли школу гравця збірної України у Херсоні: реакція футболіста

Новий-старий коуч

У вівторок, 21-го березня, на заміській базі у Брюховичах колективу "містян" представили нового наставника. Ним став український фахівець Анатолій Безсмертний. Новоспеченому головному тренеру допомагатиме Роман Пахолюк.

Цікаво, що Безсмертний був головним наставником Львова з березня по серпень 2021 року, а під його керівництвом "леви" провели 16 матчів у яких здобули 5 перемог, 4 нічиїх та 7 поразок, що привело до звільнення фахівця з посади. Останньою командою, яку тренував Безсмертний був Альянс з Липової Долини. Український фахівець не очолював команди елітного дивізіону, оскільки раніше він керував Вікторією, Черкащиною, Поліссям, Полтавою та Сумами.

"Містяни" у поточному сезоні