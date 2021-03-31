Світоліна впевнено переграла Севастову та вийшла в 1/2 фіналу у Маямі: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна 31 березня провела свій чвертьфінальний матч у Маямі проти Анастасії Севастової з Латвії. Українка здолала суперницю та продовжить свою боротьбу за трофей.

Еліні Світоліній знадобилось два сети, щоб вперше у цьому сезоні вийти у півфінал турніру. 26-річна українська тенісистка за 1 годину 10 хвилин віддала суперниці 5 геймів та оформила перемогу.

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Анастасія Севастова (Латвія) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (3:6, 2:6)

У першій партії тенісистки ніяк не могли взяти гейми на власних подачах та зробили подарунки одна одній. Не вдавались подачі аж п'ять стартових геймів поспіль, лише у шостому ця невдала серія завершилась. Ключовим став сьомий гейм, коли Еліна відігралась з 40:15 та вийшла вперед у рахунку.

Далі українка більше не віддала суперниці жодного гейму у сеті – 3:6. У другій партії все йшло за сценарієм першої. 26-річна одеситка була серйозно налаштована на перемогу.

Світоліна з розгрому почала перший сет – 0:4. Натомість Севастова повністю провалила початок партії, програвши два гейми на власних подачах. Не надто складалось у цьому поєдинку в Анастасії з ейсами. Латвійка не зробила за весь час на корті жодної подачі на виліт. А от в Еліни було аж 4 ейси.

Після переконливого початку п'ята ракетка світу дала суперниці змогу дещо скоротити рахунок, але цього було замало для перемоги представниці Латвії. У підсумку Світоліна вже не впустила звитягу зі своїх рук – 2:6.

Еліна Світоліна вперше у сезоні зіграє у півфіналі, де на неї вже чекає перша ракетка світу Ешлі Барті. Австралійка з труднощами в 1/4 фіналу здолала білоруску Арину Соболенко.

Українка чотири рази у кар'єрі грала проти наступної суперниці. В активі Еліни є три перемоги, а у Барті – лише одна. Востаннє тенісистки виходили на один корт у 2019 році, коли Світоліна у двох сетах поступилась австралійці.

Наступний матч Еліна Світоліна проведе з Ешлі Барті у п'ятницю, 2 квітня. Орієнтовний старт поєдинку о 16:00 за київським часом.

Севастова – Світоліна відеоогляд