"Коли мені важко, згадую ті дні в Ірпені": український чемпіон закликав допомагати армії – фото

Уже 17 листопада український боєць Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов проведе захист свого чемпіонського титулу. Це буде другий його бій під час повномасштабного вторгнення після того, як спортсмен зі зброєю у руках захищав рідну Київщину.

У перші дні повномасштабної війни український чемпіон вступив до лав територіальної оборони Київської області та успішно виконував завдання щодо деокупації рідного Ірпеня та сусідніх містечок. Тепер же він зосереджений на перемозі у титульному бою, але не забуває про українських воїнів.

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Амосов нагадав про реалії українських воїнів

Напередодні битви проти Джейсона Джексона український боєць Ярослав Амосов (27-0) закликав усіх допомагати українській армії та пригадав страшні перші місяці повномасштабного вторгнення, які він провів зі зброєю в руках. Спортсмен поділився фото з тих часів і розповів, що робить, коли наступає втома під час підготовки до бою.



Ярослав Амосов у перші місяці повномасштабного вторгнення / інстаграм спортсмена

Два різних життя… Моє життя триває, я готуюсь до захисту титулу, але на фото є люди, чиє життя забрала війна. Під час підготовки я, звичайно, втомлююсь. Але, коли мені важко, я згадую ті дні в Ірпені. За майже 2 роки війна забрала життя декількох моїх побратимів. Я відкидаю думки про свою втому, тому що я знаю кому зараз важко в окопах.



Велика шана тим людям, які боронять нашу країну. Не забувайте допомагати та донатити їм. Ви живі, тому що вони готові віддати життя. Всім добра. Слава Україні!

– написав Амосов.



Побратими Амосова / інстаграм спортсмена



Кадри з Київщини під час війни / інстаграм спортсмена

Зазначимо, що Ярослав Амосов буде захищати чемпіонський пояс, який його мама надійно заховала під час окупації в підвалі, а український спортсмен після деокупації дістав його та обіцяв нікому більше не віддавати.

. Наразі Ярослав Амосов знаходиться лише у двох перемогах від абсолютного рекордсмена ММА Хабіба Нурмагомедова, який має серію з 29 "сухих" перемог у цьому виді спорту. Його 28-й бій відбудеться 17 листопада о 4:00 за Києвом.