"Це мій титул": Амосов налаштований захистити чемпіонський пояс

Ярослав Амосов, який є чемпіоном Bellator, 18 листопада проведе захист чемпіонського титулу. Український боєць рішуче налаштований продовжити переможну серію.

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з ямайцем Джейсоном Джексоном. Українець, який має в активі 27 перемог та йде без поразок, має намір захистити свій титул.

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Амосов: Жодних поразок, лише перемога

"Я поважаю Джейсона Джексона, – зазначив наш співвітчизник після пресконференції, що передувала бою в Чикаго. – Він класний хлопець, смішний. Він завжди усміхається. Я не знаю, чому його називають машиною, що надирає зад. Я думаю, що йому підійде «усміхнений хлопчина». Він завжди усміхається.

Це мій титул, і я хочу захистити його. Якщо ти боєць, то ніколи не хочеш програвати. І неважливо, є в тебе пояс чи ні. Жодних поразок, лише перемога".

Бій між Амосовим та Джексоном відбудеться 18 листопада на "Wintrust Arena" в Чикаго та стане головною подією Bellator 301. Початок о 04:00 за Києвом.