Американського тенісиста відвезли на візку з корту на Ролан Гаррос: фото

Американський тенісист Тейлор Гаррі Фріц поступився Домініку Кепферу в 1/32 фіналу Ролан Гаррос. Після матчу Фріц не зміг самостійно покинути корт.

Тенісист отримав травму

Американець травмував коліно в останньому розіграші матчу. У результаті він не зміг самостійно покинути корт, і його відвезли на візку.

Варте уваги Перша ракетка світу несподівано знялась з Ролан Гаррос через травму

59 третя ракетка світу Домінік Кепфер обіграв Тейлора Фріца (30) з рахунком 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).