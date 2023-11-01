Не поїде в Росію навіть за 10 мільйонів: зірка ММА відповів на пропозицію змагатися на болотах
Топовий боєць ММА Деррік Льюїс володіє рекордом UFC за кількістю нокаутів за кар'єру. Звісно, що такого яскравого панчера хотіли б бачити чимало промоушенів, в тому числі російських.
Країна-терорист завжди використовувала спорт у своїй пропаганді. Досить часто їй допомагали в цьому колишні зірки спорту, які піддалися на спокусу великих грошей. Досить пригадати таких зашкварених знаменитостей, як боксер Рой Джонс-молодший та боєць ММА Джефф Монсон, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Боєць ММА потролив росіян
Проте не всі спортсмени готові зганьбити свою репутацію співпрацею з країною-агресором. Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у важкій вазі Деррік Льюїс категорично відповів на питання щодо можливих виступів у Росії.
Я не думаю, що колись поїду до Росії. Навіть якщо вони мені дадуть 10 млн доларів, не думаю, що я буду там,
– заявив Льюїс.
Також у зіркового бійця поцікавилися, хто на його думку, є найкращим російським важковаговиком. Відповідь Льюїса точно не сподобалася жителям боліт.
Я думаю, що той хлопець, який був у фільмі про Роккі (Іван Драго, герой Дольфа Лундгрена, – 24 Канал). Ось він точно найкращий,
– посміявся Льюїс.
Що відомо про Дерріка Льюїса
- Американський боєць змішаних єдиноборств Деррік Льюїс виступає на профі-рингу з 2010 року.
- Він брав участь у турнірах UFC та Bellator.
- Льюїс двічі претендував на титул чемпіона UFC у важкій вазі.
- У послужному списку "Чорного Звіра" 27 перемог, в тому числі 22 нокаутом, у 39 поєдинках професійної кар'єри.
- Деррік Льюїс є рекордсменом в історії UFC за нокаутами за кар'єру. Таким чином, він переміг 14 своїх суперників у октагоні.
- У офіційному рейтингу UFC 38-річний боєць займає 10 місце.