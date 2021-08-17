Американський боксер симулював травму, щоб не битися з українцем

Сенсаційне зізнання зробив топ-проспект Чарльз Конуелл (15-0, 11 КО). Американський нокаутер розповів, що тільки завдяки симуляції він зміг уникнути бою проти українця Івана Голуба (20-1, 15 КО) в рамках шоу Ring City.

Схитрував, щоб заробити більше грошей

Конуелл зізнався, що збрехав про травму руки, щоб не виходити на бій проти українця Голуба за порадою свого менеджера Девіда Макуотера.

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Американський спортсмен пояснив, що за вихід на ринг проти нашого співвітчизника він отримав би 40 тисяч доларів, а за бій проти Марка ДеЛукі, який є більш простим суперником, – 80 тисяч. Їх протистояння повинно було пройти в андеркарді титульного поєдинку між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом 19 червня.

"Ми послалися на проблеми з рукою, тому що в цій ситуації обман важко довести. Я не думав про це двічі і відразу ж погодився. Я запитав, чи можу я побитися на обох вечорах боксу, щоб отримати два гонорари. Мій менеджер порадив мені зосередитися на одному поєдинку, оскільки проміжок між боями був занадто малий, існував ризик отримання травми", – розповів Конуелл.

Зазначимо, що зовсім недавно Іван Голуб став чемпіоном США за версією USBA.

Поєдинок між Лопесом та Камбососом перенесли з 19 червня, так як Теофімо захворів коронавірусом.