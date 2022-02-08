Американська хокеїстка ключкою розбила обличчя арбітерці під час матчу на Олімпіаді-2022: відео
8 лютого 2022 , 11:02Читать новость на русском
Джерело:Eurosport
Матч між жіночими збірними США та Канади на Олімпіаді-2022 виявився дещо кривавим. Дісталося арбітерці матчу Сіанні Ліфферс.
Інцидент трапився в другому періоді. Канадська арбітерка перебувала за воротами збірної Канади під час атаки збірної США.
Варте уваги Нідерландська спортсменка першою в історії здобула золоті медалі на п'яти поспіль ОлімпіадахВажливо! Матч між збірними США та Канади на Олімпіаді-2022 судили як американські, так і канадські арбітри.
Саме в цей час повз неї проїжджала американка Аманда Кессел. Її ключка в цей час була в повітрі, і вона кінцівкою влучила в обличчя Ліфферс, розбивши його до крові.
Арбітерці одразу ж надали допомогу, але вона була змушена покинути льодовий майданчик.
Відео моменту удару ключкою по обличчі арбітерці