В Абу-Дабі 16 січня відбувався турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ABC 1. Змагання запам'ятались глибоким нокаутом для американця Хоакіна Баклі.

У одному з боїв мейн-карда зустрілись італієць Алессіо ді Кіріко та американець Хоакін Баклі. Останній відомий своїм нокаутом у поєдинку з Імпа Касанганая, пише 24 канал.

Оце так Американець рідкісним ударом з розвороту відправив суперника у глибокий нокаут: відео

Безглузда помилка американця

Тут американець не зумів протистояти супернику. Хоакін невдало підставив голову, коли хотів ухилитись від удару. Але італієць у цей момент потужно пробив ногою прямо у голову Баклі.

Американець відразу впав на канвас, а Алессіо продовжував наносити серію ударів по лежачому бійцю з США. Суддя вже у першому раунді відразу присудив перемогу ді Кіріко. Хоакін ще довго не міг прийти до тями. Цього разу він побував на місці переможеного, відчув на собі все те, що відчував його земляк у минулому поєдинку на турнірі UFC Fight Fight 179 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Ця перемога нокаутом принесла Алессіо ді Кіріко премію "Бій ночі". У клітці провів 18 сутичок, у яких 13 разів святкував успіх та 5 разів зазнавав поразок.

Цікаво, що звитяга над Баклі стала для бійця з Італії першою після трьох поспіль поразок.