На початку тижня у світовому тенісі сталась скандальна подія. На домашньому турнірі WTA250 в Будапешті некрасивим вчинком відзначилась угорська тенісистка.

До теми Тенісистка з Угорщини відзначилась мерзенним вчинком та довела суперницю до сліз: ганебне відео

Амарісса Тот нечесно прошла перше коло, вибивши другу сіяну Чжан Шуай. Після потрапляння в лінію від китаянки її суперниця не дочекалась судді та ногою стерла слід від м'яча.

У підсумку Чжан знялась з гри. Схоже, що Тот зрозуміла свою помилку. Угорка записала відео, в якому вибачилась перед китаянкою за свій вчинок.

Не думала, що мій перший успіх у WTA викличе таку бурю. Я дуже шкодую про те, що сталося. Я поважаю Чжан Шуай як людину і спортсменку. У мене ніколи не було наміру проявляти неповагу, засмучувати або завдавати болю, тим більше Чжан Шуай. Я розумію, що після матчу не повинна була святкувати так, як я це зробила. Шкодую про це. Я була захоплена емоціями, моментом і напругою матчу. Я концентрувалася на тенісі. Сподіваюся, в мене буде можливість сісти з Чжан Шуай і поговорити про цей матч,

– заявила Амарісса.

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Відзначимо, що для угорки це була лише третя перемога цього року. Наразі тенісистка йде аж на 548 місці в рейтингу WTA. Після такої .перемоги Тот вийшла на українку Катерину Байндль.

Тенісистка з Миколаїва помстилась опонентці за відсутність фейр-плей, впевнено розібравшись із рахунком 6:3, 6:1. Катерина вийшла у чвертьфінал на ще одну представницю Угорщини Фанні Штоллар.