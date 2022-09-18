Ломаченка побачили на титульному поєдинку Альварес – Головкін

Сауль Альварес захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Василь Ломаченко відвідав бій мексиканця проти Геннадія Головкіна.

Встигає не лише тренуватись

Василь Ломаченко був помічений на декількох світлинах у соцмережах уболівальників та боксера Фернандо Варгаса. Українець вирішив на власні очі побачити третій бій у цьому протистоянні, повідомляє 24 канал.

До теми Альварес зберіг звання абсолютного чемпіона, але не зміг нокаутувати Головкіна

Боксера з України зловили поблизу арени "T-Mobile Arena".



Ломаченко з фанатами / Фото з інстаграму my_fat_boy_problems

Український боксер побачив 12-раундовий бій, який закінчився перемогою Канело за одноголосним рішенням суддів. Головкін так і не зміг у трилогії жодного разу перемогти.