"З задоволенням зарізав би": ексфутболіст Динамо уявив потенційну зустріч із Тимощуком

З початку повномасштабного вторгнення безліч українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захищати власну Батьківщину від російської агресії. Проте є й ті, хто відверто зрадив Україну.

Одним із таких став Анатолій Тимощук. У той час, як багато "кормільцев", які працювали в Росії до 24 лютого 2022 року, усвідомили, що це неправильно й повернулися в Україну, уродженець Волині довгий час мовчав, перебуваючи у структурі газпромівського Зеніта, а пізніше навіть вирішив судитися з УАФ через санкції, які організація наклала на нього.

До теми Справа готується до розгляду: Тимощук оскаржив рішення УАФ щодо санкцій проти нього у CAS

Тимощуку краще не перетинатися з Алієвим

Зовсім з іншої сторони натомість проявив себе колишній футболіст збірної України Олександр Алієв. Він наразі служить у ЗСУ. Попри те, що Алієв народився в Росії, він виявився набагато більш свідомим українцем, ніж носій синьо-жовтих стрічок, який зараз живе у Санкт-Петербурзі.

Олександр поділився своїми думками щодо зрадника Анатолія Тимощука. Ексхавбек Динамо Київ впевнений, що після перемоги України у війні тренер Зеніта швидко перевзується та пояснив, чому це все буде дешевими відмазками:

Що скаже Тимощук, коли війна закінчиться? Нічого. У них відмовки, що їх лякають. Якщо тебе лякають, збери речі та приїжджай сюди. Навіть не бери автомат у руки, нехай ти не воїн, але повернися до своєї країни та допомагай нашим військовим. Гроші, які ти заробив у "Газпромі", збери та віддай на потреби армії. Купи дрони, купи боєприпаси.

Алієв відверто розповів, що першим би зробив під час очної зустрічі зі зрадником України.

Я б його з задоволенням зарізав би. Я тобі чесно кажу. Думаю, що ця зустріч буде. Чи здригнулася б рука? Ні. Прикро, що це станеться десь за кордоном, і я сяду. Але я б його з задоволенням зарізав би. Я ненавиджу зрадників, а ця людина зрадила 40 мільйонів людей. Мені прикро за наших жінок та дітей,

– сказав Олександр.

Нагадаємо, що раніше Олександр Алієв розповідав, що перестав спілкуватися з батьком через його проросійську позицію. Той на початку повномасштабного вторгнення заявив, що росіяни все правильно роблять, адже "вичищають нацизм" із нашої країни.

Варте уваги Він зрадив мене, – Алієв зізнався, чому війна обірвала його спілкування з батьком