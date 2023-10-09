Не забув про Мілевського: Алієв передав палкий "привіт" окупантам – потужне фото

Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Алієв став одним із тих, хто не побоявся стати на захист країни на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ветеран "біло-синіх" вступив до лав ЗСУ.

Від того моменту Олександр Алієв несе службу у ЗСУ, поєднуючи це із благодійними матчами на підтримку української армії. Колишній футболіст 8 жовтня поділився декількома світлинами та відео із нового життя.

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Продовжує служити народу України

Алієв виклав контент, де готується передати "привіт" ворогу, залишаючи "слова з привітаннями" для окупанта на українських снарядах, які незабаром зроблять росіян трохи щасливішими.

Олександр встиг ще й передати вітання ворогу й від свого друга Артема Мілевського, який не зумів впоратись із депресією після 24 лютого 2022 року. Повномасштабна війна дуже сильно вплинула на колишню зірку нападу збірної України та київського Динамо.

Військові будні. Слава Україні!

– підписав фото Алієв.



Алієв передав "привіт" від себе та Мілевського окупантам / Фото з інстаграму Олександра

Нагадаємо, що наприкінці вересня друзям Мілевського вдалось покласти у приватну лікарню Артема, який ледь був схожий на самого себе. На плечі лікарів впало складне завдання – повернути колишнього футболіста до нормального життя. Усі витрати щодо лікування взяв на себе власник Динамо Ігор Суркіс.

Слід відзначити, що ні Алієв, ні Мілевський не народились в Україні. Олександр родом із російського Хабаровська, а Артем – із білоруського Мінська. Однак обидва розкрили свій футбольний талант в Україні та прийняли для себе чітку позицію на користь синьо-жовтої держави.

Алієв же розповів, що робота медиків приносить перші плоди. Стан Мілевського поступово покращується.