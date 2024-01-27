"Ф'юрі тренується як ніколи": хорватський боксер розповів тонкощі підготовки суперника Усика

Хорватський боксер Ален Бабич поділився очікуваннями від поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Довгоочікуваний бій відбудеться вже 17 лютого.

17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ален Бабич – про бій між Ф'юрі та Усиком

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився непереможений хорватський боксер Ален Бабич. За його словами, "Циганський король" тренується як ніколи.

"Це бій, який я подивлюся. Дуже важко сказати, хто переможе. Я бачу, що Ф’юрі тренується наполегливіше, ніж будь-коли. Я був в одному з його тренувальних таборів. Ф'юрі чотири рази на тиждень дуже старанно спарингує, це серйозна робота.

Раніше я казав, що переможе Ф’юрі. Думаю, я залишусь при своїй думці. Я все ще ставлю на Ф’юрі навіть після всього, що сталося", – сказав Ален Бабич.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.