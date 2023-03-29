Це ж було вже: одноклубник Маліновського забив гол-близнюк прямим ударом з кутового – відео

Завдяки нестандартному рішенню Алексіса Санчеса збірна Чилі змогла обіграти Парагвай у товариському матчі. Цікаво, що аналогічний епізод стався за участю тих же команд півтора роки тому.

Під час березневої міжнародної паузи у футболі чимало збірних грали товариські ігри. Серед них було багато південноамериканських команд, у яких поки не розпочався відбір на ЧС-2026, пише 24 канал.

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Збірна Чилі, яка пропустила минулий Мундіаль, вирішила провести лише один спаринг – проти Парагваю. Поєдинок видався дуже напруженим, із трьома вилученнями. Чилійці забили в середині першого тайму, але вже до перерви програвали з рахунком 1:2.

Втім у другому таймі чилійці перевернули гру завдяки одноклубнику Маліновського по Марселю Алексісу Санчесу. Спочатку нападник на 76 хвилині зрівняв рахунок, а у компенсований час спровокував воротаря парагвайців на помилку.

Відео голу Алексіса Санчеса:

На 90+2 хвилині Алексіс наважився на прямий удар з кутового, намагаючись оформити "чистий лист". Після його удару кіпер суперника Антоні Сілва відбив снаряд у свої ворота, що принесло Чилі перемогу з рахунком 3:2.

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Цікаво, що цей м'яч став голом-близнюком у матчі Чилі – Парагвай півторарічної давнини. Тоді у листопаді 2021-го так само Санчес подавав з кутового і той таки Антоні Сілва відправив снаряд у свої ворота.

Відео голу Санчеса у 2021-му (з 06:19):

Відзначимо, що Алексіс Санчес є легендою збірної Чилі, вигравши з нею Копа Америка у 2015 та 2016 році. Нападник у 153 матчах за "ла роха" він забив 51 гол. Це дозволяє гравцю Марселя бути як найкращим гвардійцем збірної, так і найкращим голеадором.