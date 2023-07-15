"Один дзвінок і ви усі трупи": хокеїст НХЛ з білоруським корінням потрапив у скандал після ДТП

Син відомого гравця збірної Білорусі показав неадекватну поведінку після аварії на дорозі. Спортсмен погрожував вбити поліцейських та ображав їх на расовому підґрунті.

Білоруський дух у США

Відомий американський хокеїст Алекс Гальченюк потрапив у скандальну ситуацію. ЗМІ повідомляють, що спортсмен білоруського походження потрапив у ДТП.

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Алекс їхав на автомобілі разом зі своїм батьком Олександром, який у минулому був гравцем збірної Білорусі, а нині є тренером. Гальченюк-молодший почав агресивно себе поводити після прибуття поліцейських.

Хокеїст спочатку погрожував вбити правоохоронців. Потім Алекс перейшов на сім'ю одного з поліціянтів, заявивши, що "заріже його, а також дружину та доньку". Також спортсмен перейшов на прояви расизму.

Один дзвінок і ви усі трупи. Вся ваша сім'я та родичі будуть мертві,

– продовжував погрози хлопець.

Хто такий Алекс Гальченюк

У підсумку хокеїста заарештували. Відзначимо, що батько Алекса свого часу переїхав до США з Білорусі, тому саме у Штатах і народився його син. Втім більшу частину свого життя він прожив у Росії.

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Правда, виступати він вирішив за збірну США, з якою виграв бронзу на ЧС-2013. На рахунку Гальченюка-молодшого більше 600 матчів в НХЛ. Скандаліст виступав за:

Монреаль Канадіенс

Арізона Койотс

Піттсбург Пінгвінс

Міннесота Вайлд

Оттава Сенаторс

Торонто Марпл Ліфс

Колорадо Евеланш

Влітку Гальченюк повернувся в Арізона Койотс, але після скандалу з ДТП клуб розірвав із ним угоду. Також повідомлялось, що Алекс мав проблеми із нарко- та алкозалежністю та двічі проходив детоксикацію.