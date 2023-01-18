Марить Роналду: вундеркінд МЮ відмовляється від захмарної зарплатні, аби піти по стопам кумира
Джерело:AS
Манчестер Юнайтед не може знайти спільної мови зі своїм юним вінгером. Гравець мріє відтворити кар'єру свого ідола – Кріштіану Роналду.
Алехандро Гарначо, який має потенціал вирости у майбутню світову зірку, не йде на компроміс з Манчестер Юнайтед. Аргентинець хоче продовжити свою кар'єру в Реал Мадриді.
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Чинний контракт Гарначо з "червоними дияволами" дійсний до літа 2024 року. МЮ всіма силами намагається зберегти перспективного футболіста, але аргентинець на зустріч клубу не йде. Запропонована заробітня плата збільшенна у 10 разів не виглядає спокусливою для Гарначо.
У молодого вінгера свій мотив – наслідувати Кріштіану Роналду. Гравець усвідомлює, що його успіхи не залишаться непомічиними, тому він плекає надії перебратись у один із колишніх клубів кумира. Конкретшіне, Гарначо чекає на дії зі сторони Реал Мадриду, де Кріштіану провів видатний відрізок своєї кар'єри.
Алехандро Гарначо
- Аргентинець у минулому сезоні став найкращим гравцем у складі МЮ U-19.
- Цього сезону юний футболіст демонструє клас уже на дорослому рівні. Зокрема, аргентинець віддав гольову передачі на переможний гол у поєдинку проти Манчестер Сіті.
- Загалом Гарначо провів за МЮ у поточному сезоні 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 6 асистів.
- Трансфермакрт оцінює гравця в 5 мільйонів євро.