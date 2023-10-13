Раніше подякував російським фанам: Барселона зазнала чергової втрати перед грою з Шахтарем в ЛЧ

Лазарет каталонської Барселони поповнюється новими травмованими футболістами. Перед грою проти Шахтаря у Лізі чемпіонів із обойми Хаві може вилетіти ще один гравець.

Мова йде про 19-річного Алехандро Бальде, який грає на позиції лівого захисника. Футболіст покинув розташування збірної Іспанії після поєдинку проти Шотландії у відборі на Євро-2024. Футболіста "блаугранас" змінили по перерві на Франа Гарсію. Разом із ним із табору "фурії рохи" поїхав Ніко Вільямс.

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Чергова втрата суперника Шахтаря

Через такі кадрові втрати у національну команду довикликали Альфонсо Педрасу.

Щодо Бальде, то фланговий оборонець відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, повернеться у Барселону, де вже пройде медичне обстеження, яке встановить серйозність травми. Якщо усі прогнози підтвердяться, то Алехандро поповнить лазарет каталонського клубу, де вже є цілий ряд гравців.

Серед травмованих футболістів Барселони вже є Педрі, Френкі де Йонга, Рафіньї, Роберт Левандовський, Жуль Кунде та Ламін Ямал.

Хаві доведеться серйозно помізкувати над тим, як замінити травмованих футболістів.

Наразі у чемпіонатах настала пауза, яка викликана поєдинками збірних. 12 жовтня Іспанія впевнено обіграла Шотландію 2:0. Вже 15 жовтня іспанська команда зіграє проти Норвегії у відборі на Євро-2024.

Наступний матч Барселона проведе проти Атлетік Більбао (22 жовтня). Після чого вже зіграє проти Шахтаря у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів (25 жовтня). "Блаугранас" двічі поспіль зустрінуться із "гірниками" в ЛЧ. Друга зустріч запланована на 7 листопада.

Важливо! Бальде був одним із двох футболістів Барселони, я