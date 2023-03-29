"Мама художньої гімнастики України": пам'яті заслуженої тренерки Альбіни Дерюгіної

Ім'я Альбіни Дерюгіної золотими літерами вписано в історію українського спорту. Легенда художньої гімнастки виховала цілу плеяду призерів Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

29 березня 2023 року на 92-му році життя перестало битися серце легендарної тренерки з художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної. 24 Канал пригадав основні віхи життя та тренерської діяльності видатної українки.

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Ранні роки

Альбіна Миколаївна народилася 16 березня 1932 року в місті Макіївці на Донеччині. Майбутня легенда художньої гімнастики добре вчилася в школі. Велике місце в її житті займав спорт. У шкільні роки вона почала займатися художньою гімнастикою. Ось як Альбіна Миколаївна згадувала ранні роки:

У ті часи художня гімнастика відрізнялася від тієї гімнастики, яку ми бачимо зараз. Тоді у програмі були акробатичні елементи – стрибки з підкидного містка, перевороти, сальто, якісь довільні вправи. Вибір предмета обмежувався лише фантазією спортсменок та тренерів. Були несподівані рішення: шарфи на паличках, м'яч, одягнений на скакалку, величезні м'ячі золотого кольору, м'ячі обшиті блискітками, булави-сніжинки, широка стрічка-шарф,

– розповідала тренерка.

Альбіна Дерюгіна в молодості

Прикра травма завадила досягти їй значних висот у спортивній кар'єрі. Своїх найбільших здобутків Альбіна Миколаївна досягла в якості тренерки.

Вибір всього життя

В 1950 році юна Альбіна вступила до Дніпропетровського технікуму фізичної культури на відділення художньої гімнастики. Будучи відмінницею продовжила освіту в Київському інституті фізкультури. Серйозна тренерська діяльність розпочалася одразу після закінчення навчання. Спочатку Альбіну Миколаївну направили тренером з художньої гімнастики до Київського політехнічного інституту. За рік вона перейшла до спортивного товариства "Спартак", де пропрацювала 30 років.

Першою вихованкою Дерюгіної, яка потрапила до збірної СРСР була Зоя Розинко. Наступні роки принесли справжнє визнання тренерського таланту Альбіни Миколаївни. У 1973 році чемпіонкою світу у групових вправах стала її учениця Жанна Васюра.

Улюблена учениця

Справжньою зіркою художньої гімнастики 1970–х стала донька Альбіни Миколаївни – Ірина. Улюблена учениця виграла всі можливі змагання і стала гімнасткою номер один у світі. За підсумком турнірів 1977 та 1979 років завоювала титул дворазової абсолютної чемпіонки світу. Після завершення спортивної кар’єри донька стала першою помічницею для матері у створеній "Школі Дерюгіних".

Альбіна Дерюгіна разом з донькою Іриною / instagram.com/irina.deriugina

Серед найвідоміших вихованок Альбіни Дерюгіної та її доньки Ірини варто відзначити Олександру Тимошенко (олімпійська чемпіонка 1992 року), Оксану Скалдіну (бронзова олімпійська призерка 1992 року), Ганну Безсонову (бронзова олімпійська призерка та абсолютна чемпіонка світу 2007 року), Ганну Різатдінову (бронзова олімпійська призерка 2016 року).

Тренерський тандем Альбіни та Ірини Дерюгіних / instagram.com/irina.deriugina

Олімпійська родина Дерюгіних

Альбіна Миколаївна була одружена з Іваном Костянтиновичем Дерюгіним – олімпійським чемпіоном з сучасного п’ятиборства. У їхньому шлюбі народилася Ірина Іванівна Дерюгіна – єдина гімнастка СРСР, яка двічі була абсолютною чемпіонкою світу. Онука Альбіни Миколаївни – Ірина Блохіна теж продовжила спортивну династію. В "Школі Дерюгіних" вона займається постановкою номерів спортсменок.

Династія Дерюгіних / instagram.com/irina.deriugina

Навіть в поважному віці Альбіна Дерюгіна продовжувала працювала зі своїми вихованцями. До останнього подиху заслужена тренерка України, яку називають "мамою художньої гімнастики", залишалася в спорті.

Альбіна Дерюгіна / instagram.com/irina.deriugina

Легенда світової художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна