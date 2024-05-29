У його автомобіль було випущено 7 куль. На щастя, сам фахівець чи хтось інший не постраждав.

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Триває розслідування

За інформацією видання, ймовірно, інцидент стався в ніч з 27 на 28 травня. Автомобіль, яким користувався Жозе Боту був розстріляний на стоянці між двома будинками, в одному з яких проживає португальський функціонер.

Повідомляється, що було зроблено 7 пострілів у лобове скло та в сидіння водія. Результати злочину першим помітив Альфредо Алмейда, який нещодавно приєднався до Осієка та працює на посаді координатора молодіжної школи.

Ми приголомшені цим інцидентом! Керівництво клубу та всі співробітники висловлюють повну підтримку нашому спортивному директору Жозе Боту та просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цю неприємну подію, звернутися до поліції. Клуб не буде робити додаткових заяв, поки триває розслідування, щоб компетентні органи могли безперешкодно виконувати свою роботу,

– йдеться в заяві Осієка.



Наслідки обстрілу автомобіля Боту / Фото Cropix

На цю подію вже відреагував і сам Жозе Боту. Він подякував членам і вболівальникам Осієка та заявив, що повністю довіряє місцевій поліції.

"Я хотів би від щирого серця подякувати за величезну підтримку, яку я отримав після нещодавнього інциденту з моїм автомобілем. Вилив занепокоєння та солідарності як з боку клубу, так і наших відданих уболівальників був справді зворушливим і високо оціненим у цей складний час.

Я також хотів би висловити щиру подяку Федерації футболу Хорватії та меру Осієка за підтримку та допомогу. Їхня участь і турбота були вирішальними, і я вдячний за їх відданість справі забезпечення безпеки та добробуту всіх мешканців.

Я повністю довіряю поліції та її здатності ретельно розслідувати цю справу та притягнути винних до відповідальності. Вірю, що вони швидко вирішать цю ситуацію та забезпечать безпеку всіх мешканців. Ще раз дякую за непохитну підтримку. Разом ми подолаємо це та продовжимо рухатися вперед зі стійкістю та рішучістю", – написав Боту.

Довідка. Жозе Боту підписав угоду з хорватським клубом 11 січня 2024 року до кінця сезону-2025/2026. Він обіймає посаду спортивного директора. У нинішній кампанії Осієк фінішував на четвертій позиції в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що португальський фахівець працював у Шахтарі з 1 липня 2018 року по 27 грудня 2021 року, після чого перейшов у ПАОК, а звідти вже в Осієк.