"Фурію роху" не зупинити: онлайн-трансляція матчу Албанія – Іспанія на Євро-2024

Збірні Албанії та Іспанії зіграють на чемпіонаті Європи 24 червня 2024. Трансляцію гри у Дюссельдорфі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У понеділок, 24 червня, два матчі в групі В на Євро-2024. В одному із них, який пройде в Дюссельдорфі, зійдуться між собою Албанія та Іспанія, пише 24 Канал.

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Албанії знову потрібно диво

"Фурія роха" впевнено несеться по чемпіонату Європи, здобувши дві "сухі" перемоги над хорватами та італійцями. Це дозволило підопічним де ла Фуенте достроково виграти групу та вийти у плей-оф.

Тож в останньому турі на Іспанію не буде тиснути результат, що дозволить тренеру застосувати максимальну ротацію. Варто очікувати, що Луїс дасть відпочинок Мораті, Ямалу, Руїсу, Начо та Карвахалю.

Крім того, через перебір карток буде недоступний Родрі. Албанія ж дивувала у перших двох іграх та навіть змогла вирвати нічию з Хорватією. Проте і цього, скоріш за все, буде мало для виходу в 1/8 фіналу.

Підопічним Сілвіньо треба неодмінно перемагати Іспанію, щоб опинитися у плей-оф. Бо навіть у разі нічиєї албанці навряд чи зможуть розраховувати на прохід далі із двома очками.

Орієнтовні склади:

: Стракоша – Хюсай, Аєті, Джимсіті, Мітай – Рамадані, Асллані – Асані, Лачі, Байрамі – Броя.: Райя – Навас, Вівіан, Ляпорт, Грімальдо – Субіменді, Меріно – Баена, Ольмо, Торрес – Оярсабаль.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Албанія – Іспанія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Албанія – Іспанія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.