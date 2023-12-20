Вони обидва хороші, – Анчелотті назвав воротаря, який зіграє в основі Реала у наступному матчі

Мадридський Реал 21 грудня зіграє свій матч 18-го туру іспанської Ла Ліги. Суперником "королівського клубу" буде Алавес.

Напередодні цієї зустрічі знову гостро стало питання основного голкіпера "вершкових". Останні сім із восьми матчів Реала зі стартових хвилин починав Андрій Лунін, проте довіра до нього від головного тренера Реала все ще залишається сумнівною.

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Анчелотті обрав основного голкіпера на матч із Алавесом

За день до гри Карло Анчелотті розповів про своє рішення щодо воротарської позиції в найближчому матчі "вершкових". Вердикт італійського тренера не надто сподобається українському уболівальнику.

Голкіпери? Вони обидва хороші, ми задоволені ними. Завтра гратиме Кепа,

– сказав Анчелотті.

Зазначимо, що попри відсутність повної довіри з боку італійського тренера, раніше повідомлялося, що мадридський клуб хоче запропонувати українцю продовжити контакт до кінця сезону-2027/2028.

Також Лунін зацікавив низку європейських клубів, зокрема Арсенал та Селтік, але фаворитом серед претендентів вважається Бетіс.