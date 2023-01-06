Ніж в спину зірки: Манчестер Юнайтед знайшов заміну Роналду в Аль-Насрі

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки футболіста на позицію нападника, після відходу з клубу Роналду. Англійський клуб знайшов заміну португальцю у його новому середовищі.

Манчестер Юнайтед у пошуках форварда натрапив на Венсана Абубакара з Аль-Насру. Такий трансфер є вигідним як для камерунця, так і для Кріштіану.

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Рятівник для МЮ

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію клубу зі Саудівської Аравії щодо Абубакара. "Червоні дияволи" хочуть взяти Вінсента в оренду. Гравець раніше домовлявся з керівництвом Аль-Насру про його можливий продаж у європейський чемпіонат взимку, оскільки Абубакар не відчуває себе щасливим у клубі. Камерунець має ще одну пропозицію, від Фенербахче.

Для Кріштіану така згода є більш вигідною, аніж образливою. Аль-Наср тепер має змогу заявити португальця на сезон. Клуб відзаявив Абубакара, аби зареєструвати Роналду. У чемпіонаті Саудівської Аравії є ліміт на легіонерів у команді – 8 осіб. Роналду ж став дев'ятим іноземцем. Та Крішітану має ще певні проблеми з дебютом за Аль-Наср.

Венсан Абубакар: