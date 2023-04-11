Спіймав найяскравішу зірку: клуб зі Саудівською Аравії покепкував з високомірності Роналду
Джерело:Твітер Аль-Фейха
Португальський легендарний гравець не надто шанобливо ставиться до своїх суперників у Саудівській Аравії. Тамтешній футбольний колектив вирішив покепкувати з Роналду.
Аль-Наср, за який виступає багаторазовий володар "Золотого м'яча", не зміг переграти середняка чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фейха (0:0). Кріштіану Роналду після матчу продемонстрував не спортивну поведінку.
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Капризний португалець
Результат матчу не сподобався португальській зірці, тому він вирішив у всій красі продемонструвати своє невдоволення. Спершу Роналду на підвищених тонах поспілкувався з гравцями протилежної команди. Згодом Кріштіану насмілився "закрити рот" одному з представників Аль-Фейха, викрикнувши у його сторону "заткнись".
Відео обурливої поведінки Крішітану Роналду:
Середняк чемпіонату Саудівської Аравії вирішив запропонувати свою відповідь нахабному португальцю. Аль-Фейха опублікував знамените фото Роналду і Мессі за грою в шахи. Тільки цього разу замість аргентинця саудівський колектив підставив обличчя капітана команди Самі Аль-Хайбарі. Аль-Фейха підписав фото у саркастичному стилі, поглузувавши з Роналду: "Шах і мат".
Самі Аль-Хайбарі та Кріштіану Роналду / твітер Аль-Фейха
Португалець у Саудівській Аравії
- Кріштіану Роналду перебрався до Аль-Айна після того, як він дав скандальне інтерв'ю щодо його перебування у Манчестер Юнайтед. Англійський колектив розірвав контракт з Кріштіану, проте жоден європейський колектив не бажав співпрацювати з португальцем. Так Роналду і опинився у Саудівській Аравії, аби взяти паузу у своїй кар'єрі.
- Португалець отримує у Аль-Айні близько 200 мільйонів євро на рік.
- Ходять чутки, що Кріштіану може повернутися у Європу за умови, якщо Ньюкасл вийде до Ліги чемпіонів. Тоді Роналду і зіграє на найвищому рівні у стані "сорок".
- За новий колектив Кріштіану провів 10 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 1 асист.