Невже доля Реброва вже вирішена: Аль-Айн розпочав пошуки нового головного тренера
Джерело:твітер UA Ekick
Сергія Реброва продовжують сватати у збірну України. На тлі таких чуток стало відомо, що Аль-Айн вже розпочав пошуки нового головного тренера замість українського спеціаліста.
Начебто Сергій Ребров вже сповістив керівництво арабського клубу, що не буде продовжувати контракт із Аль-Айном. Тому клуб заздалегідь почав пошуки наступника українського тренера.
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Нові деталі долі Реброва в ОАЕ
Контракт Реброва з Аль-Айном спливає по закінченню сезону-2022/2023.
Хоча раніше була інформація, що Сергій Станіславович залишиться в Аль-Айні, аби команда солідно виступила в азійській Лізі чемпіонів.
Сам український наставник заявив, що ніяк більше не буде коментувати чутки про його відхід із Аль-Айна та нову роботу на чолі рідної збірної. Тренер попросив зачекати до кінця сезону, коли визначиться його доля.
Наразі команда Реброва йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ. За 24 тури Аль-Айн набрав 48 балів та поступається лідеру сезону Шабаб Аль-Ахлі лише 3 очками, а це ціна однієї перемоги.
Також Аль-Айн бореться у Кубку Етісалат, де у півфіналі зіграє проти Аль-Наср.
28 квітня підопічні українського тренера прикро програли у фіналі Кубка президента ОАЕ. Аль-Айн поступився по пенальті Аль-Шарджу – 13:12. Цікаво, що серія пенальті тривала аж 25 ударів.
Очікується, що наступним місцем роботи Реброва буде збірна України, яку він прийде по ходу розіграшу кваліфікації Євро-2024, де "синьо-жовті" стартували із поразки від Англії 2:0. УАФ сподівається, що Сергій Станіславович очолить національну команду.
Преса також несподівано засватала українця на посаду головного тренера сенсації ЧС-2022 збірної Саудівської Аравії.
Як Аль-Айн грає під керівництвом Сергія Реброва
- 48-річний наставник очолює Аль-Айн із червня 2021 року.
- На чолі команди провів вже 66 матчів, 33 із них Аль-Айн зіграв у поточному сезоні. У сезоні-2022/2023 підопічні Сергія Реброва здобули 18 перемог при 6 поразках. Ще 9 поєдинків закінчувались мировими.
- Українець привів арабський клуб до двох трофеїв.