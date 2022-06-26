Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим
Джерело:твітер Аль-Айна
Еміратський Аль-Айн продовжив угоду з Сергієм Ребровим. Український тренер залишиться в ОАЕ ще на один рік.
Ребров: Я дуже радий продовжити роботу в Аль-Айні
Еміратський клуб скоритався можливість прологанції контракту українця ще на один рік. Український натсавник прокоментував продовження своєї співпраці з Аль-Айном.
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Сергій Ребров заявив, що радий залишитись у команді ще на один сезон. Українець залишається у клубі до 30 червня 2023 року.
Я дуже радий продовжити роботу в Аль-Айні, тому що я насправді знайшов позитивну та стимулюючу атмосферу, щоб подякувати професіоналізму керівництва та чудовим можливостям цього чудового клубу та широкій базі вболівальників, яка підтримує команду у всіх сферах,
– сказав український спеціаліст.
У сезоні, що минув Аль-Айн під керівництвом Реброва став чемпіоном країни та переможцем Кубка ліги ОАЕ.
Кар'єра Реброва в Аль-Айні
- 48-річний наставник із червня 2021 року очолює Аль-Айн.
- Під його керівництвом клуб провів за сезон 33 матчі, у яких здобув 23 перемоги, розписав 8 мирових та зазнав лише 2-х поразок.
- Раніше Ребров заявляв, що планує повернутись до роботи у рідній країні.
- Раніше фахівець міг очолити збірну України. Але Аль-Айн відповів відмовою Українській асоціації футболу.