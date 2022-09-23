Акторка "Жіночого Кварталу" стала футболісткою Кривбасу
Джерело:ФК Кривбас
Акторка гумористичного шоу "Жіночий Квартал" Катерина Нікітіна кардинально змінила професію. Тепер вона буд виступати за футбольний клуб Кривбас.
Катерина Нікітіна до цього ніколи не виступала за футбольні команди. До цього в кар'єрі 26-річної дівчини були участь у проєктах "Жіночий Квартал" та "Ліга сміху".
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"Я підписала свій перший професійний контракт у футболі. Він розрахований на рік і в клубі я буду отримувати мінімальну зарплатню, яку кожного місяця буду перераховувати на потреби ЗСУ", – розповіла Катерина Нікітіна.
Хоча працювати у сфері спорту для неї не вперше. Вона також була викладачкою танців, фітнесу та гімнастики. А також захоплювалась боксом, великим тенісом та скелелазінням.
Символічно, що в новій команді вона виступатиме під номером "95".
Відео презентації Нікітіної футболісткою Кривбасу