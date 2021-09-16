Ахметов, нах**а купувати їх за 50 мільйонів: реакція УПЛ на поразку Шахтаря
16 вересня 2021 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:Sport.ua
У середу, 15 вересня, у Тирасполі пройшов матч 1-го туру Ліги чемпіонів. Місцевий Шериф переміг донецький Шахтар з рахунком 2:0.
Аккаунт УПЛ у телеграмі досить неоднозначно відреагував на поразку українського клубу. Однак за декілька хвилин пост був видалений.
Дивіться також Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня
"Шахтар програв молдованам. Питання до Ахметова: нах*** купляти за 50 млн цих нікчемних мавп?" – йшлося у повідомленні.
Скріншот з телеграма УПЛ
Шериф – Шахтар: коротко про матч
- Зустріч в Тирасполі в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів між місцевим Шерифом і донецьким Шахтарем завершилася з рахунком 2:0. По голу було забито у кожному з таймів.
- Наступний матч в групі Ліги чемпіонів Шахтар проведе проти Інтера на своєму полі 28 вересня.