Ахметов, нах**а купувати їх за 50 мільйонів: реакція УПЛ на поразку Шахтаря

16 вересня 2021 , 09:14
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Джерело:

Sport.ua

У середу, 15 вересня, у Тирасполі пройшов матч 1-го туру Ліги чемпіонів. Місцевий Шериф переміг донецький Шахтар з рахунком 2:0.

Аккаунт УПЛ у телеграмі досить неоднозначно відреагував на поразку українського клубу. Однак за декілька хвилин пост був видалений.

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"Шахтар програв молдованам. Питання до Ахметова: нах*** купляти за 50 млн цих нікчемних мавп?" – йшлося у повідомленні.


Скріншот з телеграма УПЛ

Шериф – Шахтар: коротко про матч

  • Зустріч в Тирасполі в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів між місцевим Шерифом і донецьким Шахтарем завершилася з рахунком 2:0. По голу було забито у кожному з таймів.
  • Наступний матч в групі Ліги чемпіонів Шахтар проведе проти Інтера на своєму полі 28 вересня.
Автор: Юрій Семенюк