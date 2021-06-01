Агуеро розіграв Range Rover серед працівників Манчестер Сіті та подарував дорогоцінні годинники

Новоспечений футболіст Барселони Серхіо Агуеро символічно попрощався з працівниками Манчестер Сіті, в якому відіграв 10 років.
Агуеро подарував дорогі годинники
Аргентинський нападник зробив подарунки співробітникам Манчестер Сіті перед відходом у Барселону.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Понад 60 співробітників англійського клубу отримали в подарунок від аргентинця годинник Hublot або Tag Heuer вартістю не менше 1 000 фунтів стерлінгів. На годинник нанесений напис Gracias! Kun Aguero ("Спасибі! Кун Агуеро").
Подарунки отримав весь персонал, який безпосередньо працює з першою командою
Крім того, Агуеро влаштував лотерею, щоб розіграти між співробітниками свій позашляховик Range Rover Evoque. Ціна на авто коливається від 32 до 55 тисяч фунтів стерлінгів.
Автомобіль виграв один з працівників, який займається екіпіровкою команди.
Також футболіст виділив значну суму грошей в рамках регулярної допомоги футболістів персоналу клубу.
- Барселона 31 травня оголосила про підписання контракту з Агуеро на 2 роки. Футболіст перейшов у каталонський клуб як вільний агент.
- З "містянами" Агуеро 5 разів виграв АПЛ, шість разів – Кубок англійської ліги, тричі він підіймав над головою Суперкубок Англії і один раз вигравав Кубок Англії.
- Агуеро провів за "містян" 391 матч. У його активі 260 голів та 73 результативні передачі. Кун – найкращий нападник в історії Манчестер Сіті.