У погоні за новою сенсацією: прогноз на матч Агробізнес – Динамо в 1/2 фіналу Кубка України

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України звело представника Першої ліги – Агробізнес та гранда українського футболу – київське Динамо. Команди зустрінуться 21 квітня у Тернополі та визначать, хто ж зіграє у вирішальному поєдинку.

Динамо 12 разів вигравало Кубок України, що на один менше, аніж принциповий конкурент киян – Шахтар. Перемога у Кубку України сезону-2020/2021 дозволить киянам зрівнятися з Шахтарем.

Варте уваги Квитки на матч 1/2 фіналу Кубка України Агробізнес – Динамо розкупили за 25 хвилин

Наразі Динамо є чинним володарем Кубка і продовжує його захист. Натомість скромний Агробізнес вперше вийшов у півфінал. Клуб з Волочиська у чвертьфіналі зупинив Шахтар, тому спробує здивувати й майже новоспеченого чемпіона України – Динамо.

Агробізнес – Динамо: прогноз Favbet на матч 1/2 фіналу Кубка України

Динамо – очевидний фаворит поєдинку. Перемогу підопічних Мірчі Луческу в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,25. Також експерти впевнені, що Динамо вийде у фінал. Такий підсумок півфінального протистояння з Агробізнесом оцінено коефіцієнтом 1,07.

Разом з тим, Агробізнес у півфіналі зумів за 120 хвилин не пропустити від Шахтаря. Нічия в основний час поєдинку з Динамо дозволить клубу з Волочиська розраховувати на додатковий час чи серію пенальті.

Коефіцієнт 5,80, що основний час гри завершиться нічиєю. Ймовірно, що Агробізнес дійсно матиме більше шансів виграти в додатковий час, адже в основний їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 12,50.

Звитягу підопічних Олександра Чижевського по пенальті букмекери оцінили коефіцієнтом 20. На ідентичну ставку з перемогою Динамо коефіцієнт 15. Разом з тим, експерти не вірять, що Агробізнес переможе Динамо у додатковий час. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 25, коли на ідентичну звитягу киян – коефіцієнт 8,50.

Агробізнес та Динамо вперше зустрінуться у своїй історії. До гри команди підходять з різним настроєм. Команда Чижевського не виграє ось уже як 5 поєдинків. Натомість переможна серія Динамо на внутрішній арені складає вже 7 поєдинків. Динамівці не програють у чемпіонаті України з листопада 2020 року, коли поступилися Шахтарю.

Поєдинок Агробізнес – Динамо розпочнеться о 16:00.