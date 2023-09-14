Артета та Зінченко спіймались за голову: визначились найгірші трансфери літа-2023

Футбольна спільнота визначила переходи, котрими клуби навряд зможуть похвастатись. За потенційно "провальних" гравців віддали чималі суми.

Агенти склали рейтинг найгірших трансферів літа-2023. Список очолив новоспечений одноклубник Олександра Зінченка.

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Уже вибили клеймо

Нещодавно найвідоміший інсайдер світу Фабріціо Романо вирішив визначити найкращий перехід літа-2023, у висновку "трофей" від італійця дістався Ліверпулю. Тепер ж видання The Athletic спробували піти у протилежну сторону та провести опитування серед агентів, які брали участь у деяких великих угодах, аби визначити найгірший, на їхню думку, трансфер минулого літа.

Таким чином, "Золото малина" дісталась півзахиснику збірної Німеччини Каю Гавертцу, котрий перебрався із Челсі до Арсеналу за 60 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів бонусів. Найгіршим хавбек став через те, що відразу не виправдав очікувань, оскільки у п'яти стартових матчах у футболці "канонірів" Гавертц не зміг відзначитись жодною результативною дією.

Другим "з кінця" став трансфер еквадорського півзахисника Мойсеса Кайседо з Брайтона до Челсі. "Аристократи" заплатили за гравця рекордні для АПЛ 115 мільйонів фунтів, що агенти вважають неприпустимим. Замкнув трійку найгріших перехід Мейсона Маунта з Челсі в Манчестер Юнайтед, який обійшовся "червоним дияволам" у 55 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів бонусів.

Топ-10 найдорожчих підписань літа 2023

Мойзес Кайседо (Брайтон – Челсі) – 133,6 мільйони євро

Деклан Райс (Вест Гем – Арсенал) – 116 мільйонів євро

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд – Реал) – 103 мільйони євро

Гаррі Кейн (Тоттенгем – Баварія) – 100 мільйонів євро

Рандал Коло Муані (Айнтрахт Франкфурт – ПСЖ) – 95 мільйонів євро

Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг – Манчестер Сіті) – 90 мільйонів євро

Неймар (ПСЖ – Аль-Хіляль) – 90 мільйонів євро

Расмус Гойлунд (Аталанта – Манчестер Юнайтед) – 75 мільйонів євро

Кай Гаверц (Челсі – Арсенал) – 75 мільйонів євро

Домінік Собослай ( РБ Лейпциг – Ліверпуль) – 70 мільйонів євро

Поза топом, проте все ж у рейтингу опинились ще декілька гравців, чиї трансфери не увійдуть у історію найкращих, а саме: Расмус Хойлунд з Аталанти до МЮ, Коула Палмера з Манчестер Сіті до Челсі, Каліду Кулібалі з Челсі до саудівського Аль-Хіляля, Ватару Ендо зі Штутгарта до Ліверпуля (хоча Фабріціо Романо позитивно іцонив трансфер японця) та Дівока Орігі з Мілана до Ноттінгем Фореста.