Це все фейк: агент Ярмоленка спростував чутки про перехід у турецькі клуби

Андрій Ярмоленко не переїде у турецький чемпіонат. Агент футболіста розвіяв чутки.

Розставив крапки над "і"

Турецька преса активно сватала Андрія Ярмоленка у місцеві клуби. ЗМІ натякали на перехід українця у Фенербахче. Начебто турки зробили пропозицію від якої не зміг відмовитись нинішній клуб футболіста Вест Хем.

Цікаво Ярмоленко проти Маліновського: Вест Хем зіграє з Аталантою

Вадим Шаблій, агент Ярмоленка, розвіяв чутки про трансфер його клієнта. Про жоден перехід мова не йде.

Ярмоленко однією ногою у Фенербахче

Турецький гранд зробив привабливу пропозицію вінгеру. Фенербахче був готовий платити українцю 3 мільйони євро. Футболіст збірної України вже нібито погодив усі особисті умови контракту.

Навіть повідомлялось, що "молотобійці" можуть відпустити українця у Туреччину безкоштовно. Все через високу зарплату капітана "синьо-жовтих".

Зараз Ярмоленко перебуває у відпустці після Євро-2020, на якому забив 2 голи та віддав таку ж кількість асистів. Андрій поки що не приєднався до Вест Хема, який розпочав підготовку до нового сезону. Клуб проведе спаринг проти італійської Аталанти, за яку виступають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко.