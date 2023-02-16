На межі вильоту з Ліги конференцій: Дніпро-1 втретє за рік програв АЕКу – відеоогляд

Команда Олександра Кучера не змогла переграти суперника з Ларнаки по грі. Вирішальний гол дніпряни пропустили на п'ять хвилин до фінального свистка.

АЕК – Дніпро-1 1:0

Гол: Анхель Гарсія, 85.

Дніпро-1 відіграв перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій. Команда Олександра Кучера у своєму дебютному євросезоні змогла пройти групову стадію турніру.

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Український клуб залишив позаду Аполлон та Вадуц, а тепер зійшовся з ларнакським АЕКом за вихід в 1/8 фіналу. Дніпряни вже грали з кіпріотами цього сезону, пише 24 канал.

АЕК контролював гру

У серпні минулого року підопічні Кучера двічі поступились "жовто-зеленим" у кваліфікації Ліги Європи (1:2, 0:3). Втім за цей час Дніпро-1 став сильнішим.

Команда лідирує в УПЛ, а взимку змогла посилити склад трьома легіонерами. Двоє з них вийшли зі старту на гру в Ларнаці – правий захисник Хайнер та вінгер Пеглоу.

АЕК проводив гру першим номером і зумів всерйоз напружити Валефа у першому таймі. Один з ударів навіть влучив у поперечину, але все ж рахунок не був відкритий.

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Фейл Пихальонка та фатальний стандарт

Дніпряни вирівняли поєдинок після перерви. Кучер провів три заміни, але це лише дозволило трохи відсунути гру від своїх воріт. Найбільш небезпечний момент був створений хвилин за 10 до кінця, коли Пихальонок не реалізував вихід сам-на-ас з Пірічем.

А ось АЕК зміг провести разючу атаку в кінці матчу. Після подачі зі штрафного від Густаво ніхто із захисників не зміг накрити Анхеля Гарсію. Іспанець впритул головою розстріляв ворота Валефа.

Відігратися у Дніпра-1 майже не було шансів та часу. Мінімальна поразка ставить під сумнів подальший єврокубковий шлях команди Кучера, але все ще можна виправити за тиждень. Друга гра команд пройде 23 лютого у словацькому Кошице.

Відео голу Анхеля Гарсії: