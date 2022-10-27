Цвях у труну Динамо: АЕК знущається з оборони киян та добиває українців – відео голу

Команда з Ларнаки надто впевнено переграє представника чемпіонату України в Лізі Європи. Хавбек АЕКу Омрі Альтман оформив дубль у ворота Нещерета.

Динамо завершує матч 5 туру Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу грає на виїзді проти АЕКа, котрому місяць тому мінімально програла у Кракові (0:1).

Слідкуйте з нами АЕК – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У першому таймі команди обмінялись голами, а після перерви АЕК зміг вийти вперед після помилки захисту. У підсумки на 72 хвилині киян добив Альтман, пише 24 канал.

Пас з флангу на ізраїльтянина Тимчик ледь не перехопил м'яч, але у підсумку пробіг повз нього. Омрі спокійно прийняв сферу та пробив між ніг Олександра повз Нещерета, оформивши дубль.

Відео другого голу Омрі Альтмана:

Таким чином, Динамо майже напевне завершує цей євросезон. Київський клуб має перемагати АЕК, але рахунок 3:1 на користь кіпріотів робить шанси "біло-синіх" майже нульовими.