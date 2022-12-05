Шлюб не протримався і місяця: ексгравець збірної Бразилії розлучився з дружиною через ЧС-2022

Адріано віддав перевагу футболу, а не сімейній вечері. Через це колишній нападник Інтера втратив жінку, з якою був одружений всього 24 дні.

Чемпіонат світу з футболу привертає увагу майже всіх любителей гри №1 у світі. Багато фанатів їдуть до країни-господарки або ж навіть беруть вихідні на роботі, щоб підтримати свою улюблену команду.

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Правда, в цьому питанні трапляються дивні історії. Одна з них сталась із колишнім нападником збірної Бразилії та Інтеру Адріано. який шість років тому завершив кар'єру.

Як футбол зруйнував сім'ю

У жовтні бразилець одружився із новою жінкою. Нею стала Мікаела Мескіта, яка працює перукаркою. Втім їхньому шлюбу не судилося довго проіснувати через чемпіонат світу в Катарі.

Як виявилось, 28 листопада пара планувала провести сімейну вечерю з родиною та друзями. Однак Андріано раптово зник і не з'явився на неї. Потім з'ясувалсь, що ексфутболіст поїхав до своїх знайомих дивитися футбол.

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Справа в тому, що як раз у цей вечір Бразилія грала зі Швейцарією і в підсумку перемогла з рахунком 1:0. Ба більше, Адріано повернувся додому лише через два дні із вибаченнями.

Їх Мескіта не прийняла і подала на розлучення. Адріано та Мікаела відписались один від одного в соцмережах, а дівчина навіть видалила всі спільні з ексфутболістом фото. У підсумку їх шлюб протримався всього 24 дні.

Чим запам'ятався Адріано

Професійна кар'єра нападника тривала з 2000 по 2016 рік. За цей період Адріано пограв за Фламенго, Інтер, Фіорентину, Парму, Сан-Паулу, Рому, Корінтіанс, Атлетіко Паранаенсе та Маямі Юнайтед.

Найбільше бразилец запам'ятався по грі за міланський клуб, за який провів п'ять сезонів, протягом яких виграв 4 чемпіонства в Серії А. Також Адріано двічі вигравав чемпіонат Бразилії – у складі Фламенго та Корінтіанса.

За національну команду страйкер відіграв 48 матчів, у яких забив 27 голів. Разом із "селесао" Адріано виграв Копа Америка у 2004 році та Кубок Конфередацій рік потому.