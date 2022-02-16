Абраменко встановив унікальний рекорд завдяки "сріблу" на Олімпіаді

Олександр Абраменко не тільки приніс Україні першу медаль на Олімпійських іграх 2022. Українець зумів побити рекорд, який тримався з 1994 року.

Абраменко найстарший призер Ігор у лижній акробатиці

Абраменко став найстаршим призером зимових Олімпіад у лижній акробатиці. Українець завоював "срібло" у Пекіні у 33 роки 288 днів.

Варте уваги Наче після війни: ЗМІ знову показали моторошні фото трампліна, на якому розпочинав Абраменко

Попередній рекорд належав канадцю Ллойду Ланглуа. На Олімпіаді у 1994 році він здобув "бронзу" у 31 рік і 105 днів.

Олександр Абраменко перевершив його рекорд на 2 роки й 183 дні.

Українець другий найстарший призер у фристайлі

Найстаршим призером Олімпійських ігор у фристайлі є норвежець Еудун Гренволл. На Іграх у Ванкувері у 2010 році він здобув "бронзу" в скі-кросі.

На момент здобуття медалі Гренволл було 33 роки та 358 днів. Далі в рейтингу фристайлістів йде саме Абраменко.



​Найстарші призери Олімпіад у фристайлі / Графіка Фото Sport.ua

Абраменко срібний призер Пекіна