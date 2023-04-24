Бразильський клуб гратиме у формі Маріуполя до відродження команди: щемливе відео підтримки

АА Бател вирішив відмовитись від своєї форми та емблеми на цей сезон заради підтримки української команди. Нагадаємо, що Маріуполь призупинив свою діяльність через війну та окупацію міста.

Початок повномасштабної війни серйозно вплинув на український футбол. Через бойові дії припинили існування кілька футбольних клубів, в тому числі і УПЛ.

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Серед них і ФК Маріуполь, який минулого сезону займав останнє місце в чемпіонаті. Приазовці відмовились від участі у новому розіграші УПЛ до закінчення війни та деокупації їхнього міста.

Український клуб вирішили підтримати футболісти з Бразилії. Команда AA Бател, яка двічі грала у Серії С (третій дивізіон), заявила у соцмережах, що носитиме футболки Маріуполя у новому сезоні.

Клуб з міста Гуарапуава має намір це робити до тих пір, поки не закінчиться війна та ФК Маріуполь не повернеться у рідне місто. Наразі клуб виступає у чемпіонаті штату Парана.

Як виглядає інстаграм-сторінка АА Бател / скріншот

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Нагадаємо, що за приазовцями закріплене місце в УПЛ, як і за чернігівською Десною. Коли команди будуть готові відновити участь у змаганнях, вони автоматично стануть учасниками елітного дивізіону чемпіонату України.