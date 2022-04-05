98-річний український тенісист-рекордсмен зіграв з ексдругою ракеткою світу у Польщі

98-річний український тенісист Леонід Станіславський, який влітку 2021 року потрапив до Книги рекордів Гіннеса, виїхав з Харкова до Польщі. Там він здійснив ще одну свою мрію.

Виїхав з України через російську агресію

Раніше тенісист розповідав, що мріяв зіграти тенісний матч з Агнешкою Радванською – колишньою другою ракеткою світу. І через деякий час його мрія все ж таки здійснилася.

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98-річний спортсмен виїхав з рідного Харкова, який потерпає від обстрілів та бомбардувань окупантів. Він переїхав до Польщі.

Багато людей, друзі мені писали, що є людина, яка має мрію зіграти зі мною. Я навіть не думала, що він може подати, тому що це непросто,

– розповіла Радванська.

Тож польська спортсменка погодилася на матч з українським рекордсменом. За її словами, Станіславський запропонував грати на очки.

Український тенісист-рекордсмен розповів, що хотів би зустрітися на корті з іншими відомими польськими спортсменками: Гобертом Гуркачем, Ігою Швьонтек, яка очолила світовий рейтинг WTA.

Кошти від цього матчу Станіславський хотів би направити на допомогу українським дітям.

Відео зустрічі тенісистів

Що відомо про українця-рекордсмена