Ми хоронимо дітей, поки росіяни змагаються: жертвою атаки на Київ виявилася 9-річна дзюдоїстка

9-річна дівчинка стала жертвою атаки російських військових на Київ вночі 1 червня. Нею виявилася дзюдоїстка Вікторія Івашко.

Дівчинка загинула разом із мамою під час обстрілу Києва в Деснянському районі. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк розповів, що дівчинка кілька років займалася дзюдо в спортивному клубі Judo Master.

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Дівчинка мріяла про великі досягнення

За словами Кошляка, ще минулих вихідних дитина виходила на татамі на змаганнях в Києві та здобувала свої перші перемоги, мріючи про великі досягнення.

Тренерка Віки каже, це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна... Але чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо,

– додав він.

Що відомо про загибель дівчинки в Києві Російські військові вночі 1 червня у День захисту дітей ракетами "Іскандер" атакували Київ. Усі 10 повітряних цілей було збито, однак уламки спричинили руйнування у Деснянському та Дніпровському районах. На момент повітряної тривоги укриття у поліклініці №3 в Деснянському районі нібито було закрите.



Дівчинка, її мама та ще одна жінка загинули від уламків біля укриття. Наразі правоохоронці розслідують трагічні обставини загибелі людей у столиці. Журналісти опублікували Російські військові вночі 1 червня у День захисту дітей ракетами "Іскандер" атакували Київ. Усі 10 повітряних цілей було збито, однак уламки спричинили руйнування у Деснянському та Дніпровському районах. На момент повітряної тривоги укриття у поліклініці №3 в Деснянському районі нібито було закрите.Дівчинка, її мама та ще одна жінка загинули від уламків біля укриття. Наразі правоохоронці розслідують трагічні обставини загибелі людей у столиці. Журналісти опублікували щемливу світлину , як дідусь не відходив від тіла 9-річної онуки, яка загинула внаслідок обстрілу.

Російські військові змагаються, поки помирають українські спортсмени

Чиновник зазначив, що в Україні від початку повномасштабної війни вже загинуло 483 дитини. Крім того, Україна втратила 300 спортсменів.

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Михайло Кошляк звернув увагу на цинізм міжнародної спортивної спільноти. Зокрема, Міжнародна федерація дзюдо підтримує участь у змаганнях російських дзюдоїстів-військовослужбовців.

За його словами, росіяни виходять на світові татамі, щоб змагатися. 2 червня представники держави-терориста стартують на турнірі олімпійської кваліфікації гран-прі Душанбе. Українська збірна відмовилася від участі в цьому турнірі через росіян.

"Ми хоронимо дітей-дзюдоїстів...", – резюмував Кошляк.

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