Стежиною Тимощука: УАФ винесе рішення по футболістам, які продовжують грати в РФ

Співпраця з країною-агресором дорого обійдеться колишнім українським футболістам, які зрадили свою Батьківщину. Відповідне рішення може бути ухвалено найближчими днями.

9 березня Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розгляне справи щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри низкою гравців, які продовжують виступати в Росії.

Читайте також З "героя новоросії" враз став "злочинцем": в Донецьку "затримали" вбивцю українського футболіста

Зрадники отримають покарання

Мова йде про ексгравця збірної України Дмитра Іванісеню, Марка Мампассі, Дениса Кулаков, Данила Сагуткіна та Ігоря Калініна. Ці футболісти продовжили свою співпрацю з футбольними клубами країни-агресора після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Характерно, що Іванісеня та Кулаков у свій час були гравцями національної збірної України, а Мампассі, Сагуткін та Калінін грали за молодіжну та юнацькі команди "синьо-жовтих".

До речі, взимку Мампассі покинув свою нову батьківщину, де так мріяв грати та перебрався до Туреччини. Ексфутболіст Шахтаря на правах оренди нині виступає за Антальяспор.