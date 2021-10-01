6 місяців без футболу: нападник Мораес приєднався до Шахтаря після моторошної травми

Жуніор Мораес прилетів в Україну після тривалої реабілітації у Бразилії. Нападник Шахтаря завітав на тренування "гірників".

Жуніор Мораес: Щасливий повернутись

34-річний форвард "гірників" нарешті відновився від серйозної травми хрестоподібних зв'язок. З квітня Жуніор Мораес не виходив на футбольне поле.

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Відновлювався футболіст у Бразилії під наглядом відомого фізіотерапевта Лучано Роси, який працював на базі Корінтіанса. 29 вересня гравець групи атаки прилетів у Київ.

Жуніор вже навіть відвідав тренування донеччан перед дербі УПЛ з київським Динамо. Однак участі у тренувальному процесі Мораес не брав. Форвард спостерігав за партнерами по команді за межами поля.

Нападник радий поверненню в Україну. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі . Слід відзначити, що підпис до фото футболіста був українською мовою: "Щасливий повернутись".

Раніше повідомлялось, що футболіст зможе знов одягнути футболку Шахтаря в офіційному матчі ще у цьому 2021 році. Мораес дуже вчасно відновився від травми. У грі Ліги чемпіонів проти Інтера моторошне пошкодження отримав 20-річний нападник Шахтаря Лассіна Траоре. Для нього цей сезон швидше за все вже завершений.

Мораес виступає за донецький клуб із 2018 року. У своєму останньому сезоні-2020/2021 відіграв 25 матчах в усіх турнірах, у яких відзначився 9 голами та одним асистом.

Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до кінця 2021 року.

Свій наступний матч Шахтар зіграє 3 жовтня. "Гірники" на виїзді зустрінуться з Динамо у рамках УПЛ. Початок поєдинку о 19:30.