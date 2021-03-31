44-річний футболіст Абреу перейшов у свій 31-й клуб за кар'єру: це рекорд

Джерело:твіттер Суд Амеріка
Уругвайський нападник Себастьян Абреу в черговий раз змінив клубну прописку. Він тепер буде виступати за Суд Амеріка, який стане його 31 клубом за кар'єру.
Про підписання угоди зі Себастьяном Абреу повідомляє офіційний сайт клубу.
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Завдяки переходу в Суд Амеріка, Абреу побив власний же рекорд. Ця команда стала 31-ю в кар'єрі гравця. При цьому за деякі команди він виступав не один раз. Але мало де затримувався довше, аніж на два сезони. А за Насьйональ він виступав три рази. У більшості з цих клубів нападник грав під номером "13".
Загалом він виступав за такі клуби
За свою кар'єру Абреу встиг виступати й за збірну Уругваю. Загалом з 1996 до 2012 рок він провів 70 матчів, забивши 26 голів.
У 2011 році зі збірною Уругваю він тріумфував на Копа Амеріка.
А за рік до цього, у 2010 році, дійшов до півфіналу чемпіонату світу в ПАР. І саме він забив один з післяматчевих пенальті у ворота Гани у чвертьфінальному поєдинку. Виконав він удар у стилі "панєнка". На цьому турнірі збірна Уругваю посіла четверте місце.