Несподіване повернення легенди: Ібрагімович отримав виклик до збірної Швеції

Шведський бомбардир Златан Ібрагімович не збирається вішати бутси на цвях. Унікальний форвард через травму пропустив майже рік, але тренер збірної Швеції дуже розраховує на його досвід.

Вже наступного тижня стартує кваліфікація до чемпіонату Європи-2024. Свій шлях до фінального турніру розпочне збірна Швеції.

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Ібра поведе Швецію на Євро-2024

Шведський футбольний союз оголосив заявку команди на стартові матчі відбору. Серед збірників викликаних на березневі матчі опинився 41-річний Златан Ібрагімович. Головний тренер Швеції Янне Андерссон дуже розраховує на досвід форварда.

"Ми зі Златаном завжди були на зв'язку, у тому числі під час його травми. Зараз він почувається добре, може зробити свій внесок на поле. Його особистість і досвід також багато додають команді. У цьому сенсі він унікальний, але ідея в тому, що він приходить і робить свій внесок у гру, інакше я б не викликав його.

Я не бачу його у стартовому складі. Він більше схожий на те, до чого звик у Мілані, в ігрових ситуаціях. Далі все залежатиме від того, як справи в іграх і від його можливостей. Златан дуже хоче зробити свій внесок", – сказав Андерсон.

Зазначимо, що Ібрагімович через травму пропустив майже весь минулий рік. В нинішньому сезоні він лише тричі з'являвся на полі у складі Мілану.

Легенда збірної Швеції

Ібрагімович дебютував за збірну Швеції 31 січня 2001 року.

У складі "синьо-жовтих" він зіграв 121 матч та забив 62 голи.

Ібрагімович – найкращий бомбардир в історії збірної Швеції.

Грав на чотирьох чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012 і 2016) і на двох чемпіонатах світу (2002 і 2006).

Востаннє швед грав за збірну у березні 2022-го проти Польщі (0:2) у плей-оф раунді відбору на ЧС-2022.

Влітку 2022 року форвард отримав травму хрестоподібної зв'язки коліна, через що пропустив близько 6-7 місяців.

Збірна Швеції у березні зіграє два матчі у відборі до Євро-2024: 24 березня "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії, а 27 березня зі збірною Азербайджану.