Поїде за п'ятою нагородою: 36-річна Костевич буде виступати ще на двох Олімпіадах

Олена Костевич у Токіо здобула бронзову нагороду у стрільбі з 10 метрів з пневматичного пістолета у міксті. Українка не планує завершувати кар'єру та ще точно виступить на двох Олімпіадах.

Костевич продовжить штурмувати Олімпійські ігри

Українка Олена Костевич ще мінімум 8 років планує виступати на серйозно рівні. Спортсменці вже 36 років, але ще дві Олімпіади точно будуть у кар'єрі Олени.

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У стрільбі є чудовий приклад рекордсменки з Грузії, яка дев'ять разів брала участь на Олімпійських іграх. Змагання у Токіо стали останніми для грузинки. Наступні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі.

Що стосується мене, то, можливо, ще дві Олімпіади точно, а потім буде видно. Важко прогнозувати – потрібно, щоб результати були на високому рівні,

– заявила Костевич.

Костевич вже повернулась в Україну та відразу попрямувала в Австрію. Олена одружена з австрійцем, який брав участь у підготовці українки до Олімпіади-2020. Тепер спортсменка планує провести час з донькою та чоловіком. Але пообіцяла приїхати назад у рідну Україну.

Цікаво! До Токіо Костевич тричі підіймалась на п'єдестал Олімпіади. У 2004 році українка стала олімпійською чемпіонкою в Афінах. 2012 рік став не менш успішним – дві бронзові нагороди.

У Франції Олена має можливість не лише зрівнятись за кількістю олімпійських нагород із Яною Клочковою. У плавчині 5 медалей, тому Костевич зробить все для того, щоб стати найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпійських іграх.

Виступ Костевич на Олімпіаді-2020