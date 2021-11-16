25 років тому брати Клички дебютували на професійному рингу: ретро відео

Брати Клички 16 листопада 1996 року провели свої дебютні бої на професійному рингу. Тоді легендарні боксери здобули дві переконливі перемоги нокаутами.

Володимир Кличко: Я почував себе так, ніби мені кинули виклик

Рівно 25 років тому розпочалася кар'єра Віталія і Володимира Кличків у професіоналах. Ці бої стали точками відліку успішного майбутнього найкращих боксерів планети.

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Володимир виклав на своїй сторінці в інстаграмі відео, у якому пригадав історичний день. Кличко-молодший зізнається, хоча це було ще у далекому 1996 році, але йому здається, ніби це відбулось нещодавно.

За його словами, аматорський та професійний бокс – це дві різні протилежності, де є багато відмінностей: більше раундів, інші рукавички та тейпування: "Листопад 1996-го. Мій перший професійний бій у Гамбурзі у Sporthalle. Пам'ятаю це, наче все сталося вчора. У порівнянні з аматорським рингом у професійному боксі відрізнялося все".

Жодного захисту голови, яка тоді використовувалася в любителях. Голий до пояса – на тобі взагалі найменше. Все було інше. Різні підходи. Але це було класно, адже це був виклик. Я почував себе так, ніби мені кинули виклик,

– сказав Володимир.

Кличко-молодший розповів про дебют: відео

Дебют яскравого шляху

, мер Києва Віталій Кличко ще ніяк не прокоментував у соцмережах цю дату.

Українські боксери у профі дебютували в один день – 16 листопада 1996 року. Тоді брати виступили в рамках боксерського шоу компанії Universum Box-Promotion, здобувши впевнені перемоги нокаутами.

Вже у другому раунді Віталій Кличко відправив у нокаут досвідченого американця Тоні Бредхема. А його брат Володимир зустрівся з мексиканцем Фабіном Мезою, який став легкою здобиччю українця. У підсумку звитяга боксера з України вже у першому раунді.

Для боксера з Мексики цей поєдинок став першим, який він програв нокаутом. Після бою проти Кличка Меза ще декілька разів виходив на ринг та вирішив повісити рукавички на цвях.

У жовтні 2018 року втілилась спільна мрія братів. Клички водночас стали чемпіонами світу з боксу у важкій вазі за версіями різних організацій професійного боксу.

Влітку 2011 року Віталій та Володимир досягли своєї другої ще більшої мрії. Чемпіонські пояси у важкій вазі всіх чотирьох найважливіших організацій у світовому боксі перейшли у володіння братами. Таке досягнення підкорилось українським боксерам після перемоги Володимира над Девідом Хеєм ​

​Віталій Кличко – Тоні Бредхем відеоогляд бою

Володимир Кличко – Фабіан Меза відеоогляд поєдинку