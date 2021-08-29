19 срібна медаль України на Паралімпіаді: її здобула пауерліфтерка Наталія Олійник

29 серпня 2021 , 11:41
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Джерело:

24 канал

Не встиг Андрій Трусов стати другим, як вже пауерліфтерка Наталія Олійник принесла Україні ще одне "срібло". Спортсменка здобула медаль у ваговій категорії до 79 кілограмів.

Ще одне "срібло"

Наталія Олійник у 40 років здобула свою першу паралімпійську нагороду. Та відразу срібну.

Варте уваги Плавець Трусов здобув друге особисте "срібло" на дебютній Паралімпіаді у Токіо

Українка поступилась лише представниці Нігерії Бозе Омолайо, яка підійняла 141 кілограм. Третьою стала спортсменка Паралімпійського комітету Росії Віра Муратова – 132 кілограми.

Олійник ж розташувалась між цими двома пауерліфтерками, взявши вагу 133 кілограми.

  • Це друга нагорода України у пауерліфтингу на Паралімпіаді у Токіо. До цього паралімпійською чемпіонкою стала Мар'яна Шевчук, яка зуміла підійняти 125 кілограмів.
  • У доробку України 39 нагород (10 золотих, 19 срібних та 10 бронзових).
Автор: Софія Кулай