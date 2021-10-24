19-річний український гімнаст припустився помилки на чемпіонаті світу, яка коштувала медалі

Український гімнаст Назар Чепурний посів сьоме місце на чемпіонаті світу в японському Кітакюшю. Українець був найкращим за підсумками кваліфікації.

Фінал з опорного стрибка серед чоловіків

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Японії відбувся фінал з опорного стрибка серед чоловіків. Лише один українець змагався у цьому виді програми.

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Для 19-річного Назара Чепурного це перший дорослий фінал чемпіонату світу в кар'єрі. Українець фінішував на сьомій позиції.

Чепурний був одним із претендентів на високі місця, оскільки українець відібрався до фіналу з найкращим результатом серед усіх учасників – з 14.833 бала.

За підсумками першого стрибка Чепурний йшов на другому місці. Проте у другому стрибку українець впав і отримав низький бал. У фіналі Назар отримав оцінку 14.149. На жаль, цього результату вистачило тільки на сьоме місце.

Перемогу здобув представник Філіппін Карлос Юло, другим став японець Хіденобу Йонекура, а бронзову нагороду отримав спортсмен з Ізраїлю Андрєй Медвєдєв.

Для 19-річного Чепурного це дебют на дорослому чемпіонаті світу.