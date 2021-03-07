19-річний футболіст Маріуполя отримав серйозні травми у матчі проти Ворскли

У матчі 17 туру УПЛ Маріуполь – Ворскла нападник господарів Данило Сікан зазнав серйозної травми. У футболіста закрита черепно-мозкова травма та тріщина верхньої щелепи.

Матч Маріуполь – Ворскла завершився двома травмами. Гравець полтавського клубу Георгій Цитаішвілі отримав перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги та пропустить близько двох місяців.

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Серйозна травма Сікана

Пошкодження зазнав і гравець "азовців". У першому таймі 19-річний Данило Сікан після боротьби з хавбеком Ворскли Олександром Скляром відразу поїхав у лікарню. Нападник отримав черепно-мозкову травму та тріщина у верхній щелепі.

У цьому сезоні Сікан провів у футболці "азовців" 15 матчів, у яких забив два голи та віддав 2 асисти.

За словами аналітика молодіжної збірної України Євгена Греся, приїхавши у лікарню він побачив Скляра, який попросив вибачення у молодого Сікана. Данило не тримає зла на суперника, а стверджує, що епізод був ігровим.

Маріуполі повідомили , що відновлення футболіста триватиме близько одного місяця.

Не здивований побачити Скляра у лікарні. Знаю його як бійця, який завжди грає до кінця. Олександр – порядна людина. Саша заїхав та попросив вибачення у Данила. Футбол – це контактний вид спорту. Добре, що такі зіткнення відбуваються на футбольному полі (краще, щоб було без них). Гірше, коли сходяться головами за його межами,

– написав Гресь.